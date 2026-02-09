|
Megachips stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Megachips hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 649,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Megachips noch ein Gewinn pro Aktie von 20,67 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Megachips im vergangenen Quartal 7,66 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Megachips 9,69 Milliarden JPY umsetzen können.
