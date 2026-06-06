HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
06.06.2026 19:02:00
Megadeal in Hollywood: US-Bundesstaaten planen Kartellklage gegen Paramount
Die 110-Milliarden-Dollar-Fusion von Paramount und Warner Bros. wackelt: Mehrere US-Staaten wollen den Kauf verhindern und Trumps Kartellbehörden ignorieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!