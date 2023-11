Megalith Financial Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Megalith Financial Acquisition A präsentierte am 21.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,340 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,78 Prozent auf 14,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at