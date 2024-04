Megalith Financial Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Megalith Financial Acquisition A lud am 04.04.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,340 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,9 Millionen USD – eine Minderung von 5,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,7 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,500 USD. Im Vorjahr waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Megalith Financial Acquisition A im vergangenen Geschäftsjahr 55,25 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Megalith Financial Acquisition A 83,60 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 1,403 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 56,18 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at