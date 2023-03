Megalith Financial Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Megalith Financial Acquisition A hat am 28.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Megalith Financial Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 38,07 Prozent auf 15,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,230 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 83,60 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 94,57 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,140 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 85,91 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at