Megalith Financial Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Megalith Financial Acquisition A gab am 15.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,60 Prozent auf 19,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Megalith Financial Acquisition A 22,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at