Megan Holdings Shares Climb 15% After Pricing $8.3Mln Follow-On Offering

(RTTNews) - Megan Holdings Limited (MGN) shares rose 14.75 percent to $1.4100, up $0.1800 on Thursday, after the company announced the pricing of a follow-on offering of 20.75 million Class A ordinary shares at $0.40 per share.

The stock is currently trading at $1.4100, compared with a previous close of $1.2300. It opened at $1.4200 and has traded between $1.1000 and $2.2000 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at 2.29 million shares, significantly above its average volume of 0.04 million shares.

The offering is expected to generate gross proceeds of approximately $8.3 million before fees and expenses and is anticipated to close on or about February 27, 2026.

The stock has traded in a 52-week range of $1.1000 to $8.6300.