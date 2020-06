Megaport führt seine NaaS-Plattform in Frankreich ein und bietet Firmen schnellen, skalierbaren Zugriff zur Cloud

NaaS-Plattform von Megaport gibt französischen Firmen schnelle, skalierbare und sichere Verbindung mit einer breiten Palette der Cloud-Anbieter und modernsten Cloud-Lösungen weltweit

PARIS, 2. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Megaport, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Network as a Service (NaaS), hat heute die Bereitstellung seines NaaS-Produktes in Frankreich bekannt gegeben. Das Produkt wird schnellere, flexiblere und sicherere weltweite Vernetzungsdienste ermöglichen. Megaport baut auf seine Präsenz in 13 weiteren europäischen Ländern auf und wird französischen Firmen die Möglichkeit eröffnen, Verbindungen mit wichtigen Anbietern öffentlicher Cloud wie Microsoft Azure, AWS, Google, IBM, SAP und Oracle zu beschleunigen und vereinfachen.

Firmen, die nach Flexibilität und Sicherheit bei der Verarbeitung und Weitergabe von Daten über mehrere Cloud-Plattformen hinweg Ausschau halten, benötigen schnelle, sichere und skalierbare Verbindungslösungen. Der Zugriff auf Megaport besteht von mehr als 600 Rechenzentren weltweit und ist mit über 170 Cloud-Zugängen verbunden und bietet damit genau dies. Kunden können bei Bedarf den Zugriff auf Dienste der öffentlichen Cloud herstellen, ohne eine komplexe Netzwerkinfrastruktur verwalten zu müssen.

Zu den Vorzügen gehören:

Auswahl : Megaport eröffnet direkten, privaten Zugriff auf die Höchstzehl von 170 Cloud-Zugängen und mehr als 600 Rechenzentren, darunter Zugänge in Paris .

: Megaport eröffnet direkten, privaten Zugriff auf die Höchstzehl von 170 Cloud-Zugängen und mehr als 600 Rechenzentren, darunter Zugänge in . Sicherheit und Performance : Direkte Verbindungen meiden das öffentliche Internet für Datenschutz und Zuverlässigkeit.

: Direkte Verbindungen meiden das öffentliche Internet für Datenschutz und Zuverlässigkeit. Robuster Markt : Es wird unter anderem eine globale Struktur von mehr als 350 Dienstanbietern bereitgestellt, darunter die meisten führenden Hyperscaler.

: Es wird unter anderem eine globale Struktur von mehr als 350 Dienstanbietern bereitgestellt, darunter die meisten führenden Hyperscaler. Nutzerfreundlichkeit : Direkte Etablierung von Architekturen der Typen hybride Cloud, Multicloud und Cloud-to-Cloud durch Bereitstellung per Mausklick mit Megaport Cloud Router.

: Direkte Etablierung von Architekturen der Typen hybride Cloud, Multicloud und Cloud-to-Cloud durch Bereitstellung per Mausklick mit Megaport Cloud Router. Leistung : Lokalisierung von Anwendungen und Terminierung von Traffic näher an der Verbindung, wo die Leistung zählt.

: Lokalisierung von Anwendungen und Terminierung von Traffic näher an der Verbindung, wo die Leistung zählt. Skalierbarkeit: Flexible Vernetzung unterstützt den Bedarf von Firmen und passt sich Modellen der Cloud-Nutzung an.

Vincent English, der CEO von Megaport, sagte: „Firmen in Frankreich sehen sich der digitalen Umwälzung gegenüber und setzen die Leistungsfähigkeit von Daten frei. Viele nutzen dabei Hybrid- und Multicloud-Architekturen. Die ‚Network as a Service'-Plattform von Megaport ist für die Unterstützung agiler Bereitstellungen und schneller Skalierung von Vernetzung zu mehreren Dienstanbietern und Rechenzentren auf Anfrage perfekt positioniert. Durch die Integration mit örtlichen Cloud-Zugängen ermöglicht Megaport Firmen in Frankreich, Bedenken bezüglich des rechtlichen Status von Daten zu überwinden und gibt über sein Software Defined Network zudem globale Präsenz."

Die Dienste von Megaport sind zu Beginn bei Equinix Paris 2, Interxion Paris 5 und Colt Paris 2 erhältlich. Im Lauf des Jahr 2020 wird die Integration weiterer Rechenzentren geplant, darunter Telehouse 2 und 3 sowie Interxion Marseille 2. Diese Einführung wird die Präsenz des Unternehmens auf 24 Städte in 14 Ländern ausbauen.

Zitate

Ross Ortega, Partner PM, Azure Networking bei Microsoft Corp.: „Megaport schafft für Microsoft Azure und alle seine Partner Wert. Seine Präsenz in Frankreich wird den Weg französischer Firmen in die Cloud verkürzen und damit die Annahme der Cloud steigern und erleichtern."

Sami Slim, stellvertretender Vertriebsleiter bei Telehouse France: „Die Präsenz von Megaport in Frankreich wird unseren Kunden mehr Auswahl geben, wie sie sich mit Cloud und Welt vernetzen können. Wir begrüßen ihre Präsenz in Frankreich und sind zuversichtlich, unseren Kunden dabei zu helfen, sich schnell und sicher mit der Cloud zu verbinden."

Informationen zu Megaport

Megaport ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Network as a Service. Die globale Plattform des Unternehmens ermöglicht Kunden, ihr Netzwerk mithilfe von softwaredefiniertem Networking (SDN) schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netzwerk zu verbinden. Die Dienste können von Kunden direkt über mobile Geräte, ihre Computer oder Megaports offene API gesteuert werden. Megaport verbindet mehr als 1.700 Kunden über 600 Rechenzentren weltweit. Megaport ist Alibaba Cloud Technology Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange Anbieter, Microsoft Azure Express Route Partner, Nutanix Direct Connect Partner, Oracle Cloud Partner, Salesforce Express Connect Partner sowie SAP PartnerEdge Open Ecosystem Partner.

