Megaron: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Megaron präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 PLN je Aktie generiert.

Megaron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at