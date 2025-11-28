Megaron zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Megaron lud am 27.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,11 PLN gegenüber 0,300 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,3 Millionen PLN – eine Minderung von 16,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,3 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at