Megasoft: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Megasoft lud am 08.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,930 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at