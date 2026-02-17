|
Megasoft präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Megasoft hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,790 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
