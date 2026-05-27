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27.05.2026 06:31:29
Megasoft verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Megasoft veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,650 INR je Aktie in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 15,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,060 INR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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