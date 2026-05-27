Megasoft verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Megasoft veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,650 INR je Aktie in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 15,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,060 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at