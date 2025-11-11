Megastar Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Megastar Foods hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,11 INR, nach 1,42 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 900,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at