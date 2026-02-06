Megastar Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Megastar Foods veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,41 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 927,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at