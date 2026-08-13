Megastar Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Megastar Foods hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Megastar Foods einen Umsatz von 1,07 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at