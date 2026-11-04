Megastar Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Megastar Foods hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Megastar Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,11 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden INR, gegenüber 1,38 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at