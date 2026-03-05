MegaWatt Lithium and Battery Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MegaWatt Lithium and Battery Metals stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

MegaWatt Lithium and Battery Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,090 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,090 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at