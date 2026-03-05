|
05.03.2026 06:31:28
MegaWatt Lithium and Battery Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MegaWatt Lithium and Battery Metals stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
MegaWatt Lithium and Battery Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,090 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,090 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.