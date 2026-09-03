MegaWatt Lithium and Battery Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MegaWatt Lithium and Battery Metals präsentierte in der am 01.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,960 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at