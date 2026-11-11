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11.11.2026 06:31:29
Megaworld: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Megaworld hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 PHP erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,32 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,33 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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