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07.05.2026 06:31:29
Megaworld hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Megaworld äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Megaworld 0,540 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 366,0 Millionen USD gegenüber 361,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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