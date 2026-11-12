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12.11.2026 06:31:28
Megaworld legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Megaworld äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 1,62 USD. Im letzten Jahr hatte Megaworld einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.
Megaworld hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 360,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 373,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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