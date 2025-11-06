Megaworld: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Megaworld hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,16 PHP wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Megaworld mit einem Umsatz von insgesamt 21,33 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,69 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 3,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at