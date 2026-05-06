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06.05.2026 06:31:29
Megaworld: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Megaworld hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,16 PHP wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Megaworld in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,60 Milliarden PHP im Vergleich zu 20,93 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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