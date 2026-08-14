Megaworld verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Megaworld hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,88 Prozent auf 370,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at