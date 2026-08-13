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13.08.2026 06:31:29
Megaworld veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Megaworld veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,17 PHP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,170 PHP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,60 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 22,16 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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