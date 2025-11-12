Meghmani Finechem gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Meghmani Finechem hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,87 INR. Im Vorjahresviertel waren 19,57 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,87 Milliarden INR, gegenüber 6,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at