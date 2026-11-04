Meghmani Finechem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Meghmani Finechem ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Meghmani Finechem die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,09 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,87 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,01 Prozent auf 7,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at