Meghmani Finechem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Meghmani Finechem lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Meghmani Finechem hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,25 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,29 Prozent auf 7,05 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at