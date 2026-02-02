|
Meghmani Finechem stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meghmani Finechem hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 9,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meghmani Finechem 24,25 INR je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,46 Prozent auf 5,97 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
