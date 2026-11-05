Meghmani Organics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Meghmani Organics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,33 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meghmani Organics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meghmani Organics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at