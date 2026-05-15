Meghmani Organics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meghmani Organics ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Meghmani Organics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Meghmani Organics mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,30 Prozent verringert.

Meghmani Organics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,420 INR je Aktie gewesen.

Meghmani Organics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 21,74 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 20,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at