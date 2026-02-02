Meghmani Organics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Meghmani Organics hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,51 Prozent zurück. Hier wurden 5,09 Milliarden INR gegenüber 5,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at