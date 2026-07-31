Meghmani Organics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Meghmani Organics hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 INR gegenüber 0,500 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meghmani Organics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,43 Milliarden INR im Vergleich zu 6,14 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at