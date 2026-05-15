15.05.2026 06:31:29

MEGMILK SNOW BRAND öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MEGMILK SNOW BRAND äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 174,81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MEGMILK SNOW BRAND ein EPS von 21,10 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat MEGMILK SNOW BRAND 150,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 146,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 524,82 JPY gegenüber 205,93 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 615,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 615,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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