MEGMILK SNOW BRAND präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 240,58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 137,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 155,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 152,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at