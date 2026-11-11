MEGMILK SNOW BRAND stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MEGMILK SNOW BRAND lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MEGMILK SNOW BRAND 38,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 157,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 156,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at