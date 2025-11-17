MEGMILK SNOW BRAND verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MEGMILK SNOW BRAND 57,16 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,22 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 156,83 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at