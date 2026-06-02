Megureit Israel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Megureit Israel hat am 31.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,22 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,4 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at