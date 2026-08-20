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20.08.2026 06:31:29
Megureit Israel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Megureit Israel lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 116,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,9 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 19,4 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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