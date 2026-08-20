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20.08.2026 06:31:29
Mehadrin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mehadrin hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,75 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 282,1 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 19,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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