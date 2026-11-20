Mehadrin hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,12 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,550 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 348,4 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,5 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at