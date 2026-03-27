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27.03.2026 06:31:29
Mehadrin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mehadrin hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 29,09 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mehadrin 2,54 ILS je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247,5 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 308,8 Millionen ILS ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,04 ILS eingefahren. Im Vorjahr waren -22,800 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,11 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 965,33 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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