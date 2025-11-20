|
Mehadrin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mehadrin ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mehadrin die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,55 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,650 ILS je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 172,5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
