Mehadrin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mehadrin ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mehadrin die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,55 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,650 ILS je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 172,5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at