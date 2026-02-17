Mehai Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mehai Technology lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,03 INR. Im letzten Jahr hatte Mehai Technology einen Gewinn von 0,110 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 59,49 Prozent auf 223,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 550,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at