Mehr als 100 Milliarden Euro Extrakosten für EU-Energie

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Einfuhr fossiler Brennstoffe hat die EU seit Beginn des Iran-Kriegs zusätzlich mehr als 100 Milliarden Euro gekostet. "Wir haben nun die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, die wir in diesem Jahr zusätzlich für unsere Energie bezahlt haben, ohne auch nur ein einziges zusätzliches Molekül Gas oder Öl zu erhalten", sagte der EU-Kommissar für Energie, Dan Jørgensen, bei einem Treffen der Energieminister der Mitgliedstaaten in Irland.

Die Summe mache deutlich, wie schädlich die generelle Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen für die Europäische Union sei. "Wenn die Preise auf dem Weltmarkt steigen, trifft das auch unsere Bürger und unsere Industrie", betonte Jørgensen. Es sei höchste Zeit, "die importierten, umweltschädlichen und teuren Moleküle" durch heimische Energie zu ersetzen./lfö/DP/jha