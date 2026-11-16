Mehr als 2.000 Stahlarbeiter demonstrieren für ihre Zukunft

SALZGITTER (dpa-AFX) - Vor dem Stahlgipfel in Salzgitter haben nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2.000 Beschäftigte der Branche ihren Unmut ausgedrückt. Unter den Stahlarbeitern gebe es den Eindruck, dass die Wirtschaftsministerin die Forderung nach einem wettbewerbsfähigen Strompreis nicht mal beachte, sagte Murat Develioglu, Betriebsrat bei ArcelorMittal Bremen, zur Motivation vieler Kollegen, nach Salzgitter zu fahren.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will beim "Nationalen Stahlgipfel" in der niedersächsischen Stahlstadt eine Rede halten. Von dem Treffen der Vertreter aus Politik, Unternehmen und Gewerkschaften erwarten sich aber viele Teilnehmer mehr als nur Beratungen über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie.

"Wir kennen die Probleme der Stahlbranche und haben über ein Jahrzehnt unsere Forderungen immer wieder der Politik vorgetragen", sagte Ute Buggeln von der IG Metall Bremen im Vorfeld des Treffens. Die Reaktionen seien bisher zu langsam und zu halbherzig gewesen. Es brauche auf diesem Gipfel dringend Ergebnisse und nicht nur Absichtserklärungen. "Denn davon hatten wir in den letzten Jahren wahrlich genug", sagte Buggeln.

Etwa 80.000 Menschen sind direkt in der stahlerzeugenden Branche beschäftigt. Große Firmen sind etwa thyssenkrupp Steel, Salzgitter, ArcelorMittal, Dillinger und Saarstahl. In der nächsten Stufe der Wertschöpfungskette arbeiten laut Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl rund vier Millionen Menschen in sogenannten stahlintensiven Branchen./bch/DP/jha