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20.10.2026 06:22:38

Mehr als 20.000 Teilnehmer zu Wasserstoffmesse erwartet

HAMBURG (dpa-AFX) - Zu einer am Dienstag beginnenden Wasserstoff- und Kohlendioxidmesse in Hamburg erwartet der Veranstalter über drei Tage mehr als 20.000 Teilnehmer. Die Eröffnungsrede in den Messehallen soll am Morgen (9.00 Uhr) die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) halten, die im Bundesumweltministerium arbeitet.

Gemessen an der Besucherzahl gehört die auf die Zulieferindustrie spezialisierte Schau zu den größten Wasserstoffmessen Europas. Die Fachmesse zog 2024 nach Hamburg. Zuvor wurde sie in Bremen veranstaltet.

Ausrichter der Hydrogen and Carbon Capture Technology World Expo ist das britische Unternehmen Trans-Global Events. Dessen Angaben nach sind mehr als 1.000 Aussteller angemeldet. Zu den ausstellenden Unternehmen aus Deutschland gehören laut Übersicht Siemens, Siemens Energy und Evonik.

Die Hamburger Energienetze, der künftige Betreiber des Hamburg Wasserstoffnetzes, hat angekündigt, am Nachmittag (15.00 Uhr) einen Vertragsabschluss bekanntzugeben. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) soll während des Termins sprechen.

Die Messe für Fachbesucher endet am Donnerstag. Der städtische Messerveranstalter Hamburg Messe und Congress ist ein Partner der Verkaufsausstellung./lkm/DP/zb

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