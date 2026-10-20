Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
20.10.2026 06:22:38
Mehr als 20.000 Teilnehmer zu Wasserstoffmesse erwartet
HAMBURG (dpa-AFX) - Zu einer am Dienstag beginnenden Wasserstoff- und Kohlendioxidmesse in Hamburg erwartet der Veranstalter über drei Tage mehr als 20.000 Teilnehmer. Die Eröffnungsrede in den Messehallen soll am Morgen (9.00 Uhr) die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) halten, die im Bundesumweltministerium arbeitet.
Gemessen an der Besucherzahl gehört die auf die Zulieferindustrie spezialisierte Schau zu den größten Wasserstoffmessen Europas. Die Fachmesse zog 2024 nach Hamburg. Zuvor wurde sie in Bremen veranstaltet.
Ausrichter der Hydrogen and Carbon Capture Technology World Expo ist das britische Unternehmen Trans-Global Events. Dessen Angaben nach sind mehr als 1.000 Aussteller angemeldet. Zu den ausstellenden Unternehmen aus Deutschland gehören laut Übersicht Siemens, Siemens Energy und Evonik.
Die Hamburger Energienetze, der künftige Betreiber des Hamburg Wasserstoffnetzes, hat angekündigt, am Nachmittag (15.00 Uhr) einen Vertragsabschluss bekanntzugeben. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) soll während des Termins sprechen.
Die Messe für Fachbesucher endet am Donnerstag. Der städtische Messerveranstalter Hamburg Messe und Congress ist ein Partner der Verkaufsausstellung./lkm/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX am Nachmittag wenig verändert (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|130,06
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.