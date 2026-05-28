Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
28.05.2026 16:05:08
Mehr als 2000 Militär-Lastwagen: Bundeswehr gibt Milliarden-Bestellung bei Rheinmetall in Auftrag
Rheinmetall ist ein zentraler Partner der Bundeswehr. Jetzt meldet der Rüstungskonzern den nächsten Auftragseingang: Über 2000 Militär-Lastwagen soll die Bundeswehr in diesem Jahr erhalten. Die Bestellung dürfte das Umsatzwachstum des Unternehmens beschleunigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28