Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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28.05.2026 16:05:08

Mehr als 2000 Militär-Lastwagen: Bundeswehr gibt Milliarden-Bestellung bei Rheinmetall in Auftrag

Rheinmetall ist ein zentraler Partner der Bundeswehr. Jetzt meldet der Rüstungskonzern den nächsten Auftragseingang: Über 2000 Militär-Lastwagen soll die Bundeswehr in diesem Jahr erhalten. Die Bestellung dürfte das Umsatzwachstum des Unternehmens beschleunigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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