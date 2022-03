Mehr als 226 000 Ukraine-Flüchtlinge erhalten Papiere in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - Seit Beginn der russischen Invasion vor einem Monat haben bereits mehr als 226 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Tschechien eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Innerhalb von 24 Stunden seien knapp 4000 Anträge bearbeitet worden, teilte das Innenministerium in Prag am Freitag mit. Mit den Papieren können die Geflüchteten eine Arbeit im Land aufnehmen. Die Regierung schätzt die Gesamtzahl der Ukraine-Flüchtlinge in Tschechien aufgrund von Mobilfunkdaten höher ein, nämlich auf rund 300 000. Der EU- und Nato-Mitgliedstaat hat rund 10,5 Millionen Einwohner.

Der Leiter der Hilfsorganisation Clovek v tisni (Menschen in Not), Simon Panek, kritisierte das langfristige Krisenmanagement des Landes als unzureichend. "Die tschechische Regierung unterschätzt immer noch, was uns erwartet", sagte der 54-Jährige im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Statt die Menschen vorübergehend bei Freiwilligen zu Hause unterzubringen, müssten Wohnungen für Monate und Jahre bereitgestellt werden. Zudem sei eine bessere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Tschechiens anzustreben. "Die jetzige Solidarität ist großartig, aber sie wird nachlassen", mahnte Panek./hei/DP/ngu